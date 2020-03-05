Турция решила направить спецназ на границу с Грецией

Власти Турции приняли решение разместить на границе с Грецией 1 тыс. бойцов спецназа полиции, чтобы, как заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, предотвращать попытки возврата мигрантов на турецкую территорию.

«Они (греческая сторона – прим. ВЗГЛЯД) снова пытались вытолкнуть к нам 4,9 тыс. человек. Это одно из наиболее серьезных нарушений. Мы размещаем на границе 1 тыс. спецназовцев, чтобы предотвращать такое», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Границу Турции с ЕС пересекли уже более 100 тыс. мигрантов.

При этом мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.