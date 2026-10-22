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Полиция Испании нашла 74 нелегала в одном доме в Сеуте
Полиция Испании нашла 74 нелегальных мигранта в одном доме в Сеуте
Испанская полиция обнаружила 74 нелегальных мигранта, включая десять несовершеннолетних, в одном здании в автономном городе Сеута, сообщили в правоохранительных органах страны.
«Сотрудники национальной полиции во вторник обнаружили в одном из зданий в районе Эль-Принсипе в Сеуте 74 мигранта с неурегулированным статусом, в том числе десять несовершеннолетних», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ходе операции задержали жителя Сеуты, который, по версии следствия, организовал преступную группу, содействующую незаконной миграции.
В доме находились 54 мужчины, десять женщин и десять детей без сопровождения взрослых. У правоохранителей есть данные, что некоторые из несовершеннолетних могли подвергаться физическому насилию. Полиция также проверяет информацию о возможной трудовой эксплуатации как взрослых, так и детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Агентство Евросоюза по основным правам предупредило, что наплыв десятков тысяч мигрантов в испанский эксклав Сеуту поставил под угрозу соблюдение прав человека на границах объединения.
На прошлой неделе полиция Испании задержала в Сеуте 40 человек при попытке проникнуть на материковую часть страны по чужим документам.
В прошлом месяце Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу города из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко.