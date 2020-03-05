В Канаде выпустили монеты в форме бриллианта

Канадский монетный двор выпустил серию монет в форме бриллианта, инкрустированных настоящими драгоценными камнями.

Монеты выполнены из чистого серебра, каждая из них инкрустирована бриллиантом на 0,20 карат, передает «Нож» со ссылкой на Highsnobiety.

Всего было выпущено 700 экземпляров, их продавали на сайте монетного двора за 1500 канадских долларов (74 тыс. рублей).

Все монеты уже раскуплены, их планируется отправить владельцам в конце марта.

Все бриллианты в монетах были добыты в алмазной шахте Онтарио перед закрытием в 2019 году.

В январе 2020 года из Словацкого национального музея была похищена часть нумизматической коллекции. Стоимость украденных старинных монет превышает 1 млн евро.