Лукашенко и Пашинян сочли завышенными цены на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян обсудили цены на российские углеводороды, заявив, что цены на природный газ завышены, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Утверждается, что цены на российский природный газ не соответствуют мировому уровню, передает ТАСС.

«Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствует мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», – сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко и Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в непростых условиях. Они обсудили серьезные проблемы и сложности.

На прошлой неделе белорусский премьер Сергей Румас заявил, что российские компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. Перед этим Россия и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

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