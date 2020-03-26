Эксперт: Тон обращения президента показывает, что ситуация под контролем

«Президент в своем обращении дал понять – власть в курсе того, что происходит, а те жесткие меры, которые принимаются, призваны создать подушку безопасности для малообеспеченных слоев населения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя обращение Владимира Путина к гражданам России.

«Выступление президента было своевременным. В его словах не было никакой нервной и поспешной реакции на то, что происходит, – отметил политолог Марат Баширов. – Владимир Путин собрал информацию, провел анализ и нашел те сбалансированные решения, которые, с одной стороны, помогут в борьбе с распространением коронавируса; с другой, давайте прямо скажем, будут благосклонно восприняты населением. Это в первую очередь касается оплачиваемой выходной недели и блока мер поддержки малого и среднего бизнеса».

Собеседник при этом отметил: речь президента стала развитием тех положений, которые закреплены в социальном блоке поправок в Конституцию. Власть дает понять, что те жесткие меры, которые принимаются, призваны создать подушку безопасности для малообеспеченных слоев населения, подчеркнул Баширов.

«Еще очень важно, что президент подчеркнул: при выборе между здоровьем граждан (речь не только о физическом, но и о психологическом здоровье), и необходимостью проголосовать по поправкам в Конституцию, приоритет очевиден. Глава государства четко сказал – безопасность населения гораздо важнее, а проголосовать можно и позже. При этом Путин отметил, что решать этот вопрос будут медики. Если скажут отложить на три месяца, то будет отложено», – подчеркнул политолог.

Собеседник также оценил стиль президентского обращения. «Мне очень понравилась форма подачи информации, – подчеркнул Баширов. – Глава государства был спокоен, даже в чем-то скорее рассуждал, нежели информировал. Это вселяет уверенность. Путин дал понять – власть в курсе того, что происходит и не скрывает объективную информацию».

«Президент четко знал, что после его обращения будут делать и правительство, и мэрия, и губернаторы во всех регионах», – отметил Баширов. Он упомянул указ мэра Москвы Сергея Собянина по которому с 28 марта по 5 апреля в российской столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, и решение Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

«Сегодняшние решения показывают, что есть продуманность в действиях власти», – указал эксперт.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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