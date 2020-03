Политолог: Мировые кризисы играют на руку главному сопернику Трампа

«У Байдена нет «смертельных грехов» с точки зрения американцев. Он ощутимо набирает популярность, и перспективы сменить Трампа в Белом доме у него есть», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, комментируя победу экс-вице-президента США Джозефа Байдена на праймериз демократов сразу в нескольких штатах.

«Население двух из трех штатов, где Байден победил в результате праймериз – Флориды и Аризоны – традиционно придерживаются очень правых взглядов. Поэтому ожидать там победы социалистов вроде Берни Сандерса было сложно», – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

По мнению эксперта, США еще не готовы к тому, чтобы европейский вариант социализма стал одной из конкурирующих идеологий в стране. «Хотя они приближаются к этому. А пока Америка остается страной индивидуалистически мыслящих людей, не желающих тратить свои деньги на поддержание тех, кого они считают иждивенцами. Поэтому американцы сопротивляются любым социалистическим мерам в области здравоохранения и тем более образования, которые предлагает Сандерс», – добавил Межуев.

«С другой стороны, мы видим в лице Сандерса попытку реванша со стороны интеллектуального класса, академического сообщества. Опора Сандерса – это не профсоюзы, а студенты, преподаватели, образованный средний класс. При этом интеллектуалы в США лишены возможности серьезно влиять на политику. Из академических институтов, из колледжей практически не вербуется команда президентских администраций. Ладно Трамп, но даже Обама формировал свою администрацию скорее из представителей бизнеса, чем из интеллектуального класса», – отметил собеседник.

«Но революция Сандерса, социализм в «сандеровском» смысле, еще обязательно завладеет умами американцев, хотя может быть уже и без самого Сандерса. Рано или поздно США станут если и не социалистической страной, то государством с огромным присутствием социалистического компонента в политической сфере», – спрогнозировал эксперт.

При этом он предположил, что «перетекание голосов», которое имело место на прошлых выборах президента США, когда сторонники Берни Сандерса голосовали за Дональда Трампа, «лишь бы не выиграла Хиллари Клинтон», в сегодняшних реалиях уже не возможно.

«Хиллари была воплощением холодной, бездушной, ориентированной только на финансовый интерес Америки с псевдолюбовью к меньшинствам. Это не нравилось очень и очень многим. Байден, конечно, не оптимальная фигура. У него хватает минусов. Но у него нет «смертельных грехов» с точки зрения американцев», – пояснил Межуев.

«И, конечно, мировые кризисы могут сыграть на руку Байдену. Его позиция, согласно которой изолированная Америка не справляется с глобальными вызовами вроде коронавируса и падения цен на нефть – очень популярна. И это дает ему, как ни странно, хорошие шансы в борьбе с Трампом», – продолжил эксперт.

«Нынешний президент США – талантливый человек. Я не исключаю, что он сможет найти какие-то аргументы в свою пользу. Однако Байден ощутимо набирает популярность и перспективы сменить Трампа в Белом доме у него есть», – заключил Борис Межуев.

Напомним, бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе уверенную победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона. Об этом свидетельствуют данные телеканалов CNN, ABC и NBC, а также агентства Associated Press и газеты The New York Times.

В то же время президент США Дональд Трамп во вторник формально обеспечил себе возможность переизбираться на второй срок. Как сообщает Associated Press, такую возможность Трамп получил по итогам первичных выборов Республиканской партии во Флориде и Иллинойсе, которые действующий президент уверенно выиграл.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.

