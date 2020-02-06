Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-160М после глубокой модернизации

Минобороны опубликовало видео первого полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, который прошел глубокую модернизацию на Казанском авиационном заводе.

«В ходе первого полета, который прошел в штатном режиме, были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования. Полет продолжался 34 минуты и прошел на высоте 1500 м», – говорится в описании под видео, опубликованном на YouTube-канале Минобороны.

Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Казанского авиационного завода – Анри Наскидянца. Передача модернизированных Ту-160М в войска начнется в 2021 году, говорится в сообщении.

Ту-160М совершил первый полет на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова 2 февраля.

Сообщалось, что благодаря двигателям НК-32 второй серии дальность полета модернизированных Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на тысячу километров.