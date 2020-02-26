Жителя Тувы принудительно поместили на карантин после возвращения с Бали

Суд принял решение о принудительной госпитализации жителя Тувы, который с признаками ОРВИ после возвращения из путешествия на остров Бали через Гонконг и Пекин был направлен на карантин и самовольно покинул медучреждение, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

«Из зала суда принудительно помещен под медицинское наблюдение в инфекционную больницу гражданин <...>, который недавно вернулся из путешествия на острове Бали, возвращался через Гонконг и город Пекин, <...> после обращения к врачу пациент был помещен в инфекционную больницу на 14 дней. Для исключения заболевания вирусом 2019-nCoV у него взяты анализы, окончательные результаты были в работе. Однако путешественник самовольно покинул больницу до получения результатов анализов», – приводит текст сообщения ТАСС.

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Источник в сфере здравоохранения республики уточнил, что мужчина покинул медучреждение в минувшие выходные. Как сообщила на аппаратном совещании в правительстве Тувы руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак, мужчина сбежал на 10-й день карантина. Ранее он жаловался на непрекращающийся долгое время сухой кашель и признаки вирусной инфекции, лекарств до госпитализации не принимал.

Напомним, по последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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