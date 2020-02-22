«Друзей» решили вернуть на экраны в 2020 году

В 2020 году выйдет специальный эпизод сериала «Друзья (Friends)», в нем примут участие все шесть исполнителей главных ролей, сообщила компания WarnerMedia.

Выход эпизода запланирован на май, он приурочен к запуску стримингового сервиса НВО Мах. Сообщается, что зрителей ждет «выпуск без сценария».

Высказывается предположение, что покажут не полноценный игровой эпизод, а разговорное шоу, передает РЕН ТВ со ссылкой на Variety.

При этом за участие в специальном эпизоде каждый из главных актеров получит гонорар не менее 2,5 млн долларов.