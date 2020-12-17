Путин рассказал о соблюдении дистанции с коллегами

Президент Владимир Путин старается держать социальную дистанцию при личных встречах с коллегами, об этом он рассказал во время общения с журналистами по окончании ежегодной большой пресс-конференции.

«Ну не так, не на такой дистанции, как с вами, но время от времени, а даже не время от времени, а на постоянной основе я работаю с коллегами из правительства, из администрации, просто мы садимся друг от друга подальше на расстоянии трех-четырех-пяти метров. Но это расстояние не мешает обсуждению текущих и перспективных проблем», – передает слова Путина ТАСС.

17 декабря глава государства выступил на ежегодной пресс-конференции в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.