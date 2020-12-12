МИД спрогнозировал новый виток насилия в Сахаро-Сахельской зоне из-за США

Признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой может спровоцировать новый виток вооруженного насилия в регионе, сообщил МИД России.

В дипведомстве назвали данное решение США очередным односторонним шагом, угрожающим региональной стабильности. «Таким своим решением администрация Дональда Трампа пошла на подрыв общепризнанной международно-правовой базы западносахарского урегулирования (ЗСУ), предусматривающей определение окончательного статуса данной территории через референдум. Эта новая позиция США может серьезно затруднить усилия ООН по продвижению ЗСУ, обострить отношения между непосредственно вовлеченными сторонами, спровоцировать новый виток вооруженного насилия в Сахаро-Сахельской зоне», – указали в министерстве, передает ТАСС.

Как отметили в МИД, принципиальная линия Москвы в отношении западносахарской проблемы заключается в том, что ее долгосрочное и справедливое решение возможно только на основе выполнения резолюций СБ ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН.

В министерстве подчеркнули, что путь к этому пролегает через возобновление прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль- Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) при посредничестве ООН. «Убеждены, что вовлеченные в ЗСУ стороны способны выработать те развязки, которые отвечали бы интересам региональной безопасности и стабильности», – добавили в ведомстве.

«Исходим из того, что устранение этого очага напряженности помогло бы разблокировать интеграционные проекты в Магрибе, наладить эффективное коллективное взаимодействие в борьбе с общими вызовами безопасности, прежде всего терроризмом и трансграничной преступностью», – заключили в МИД.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. В тот же день Трамп сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. По его словам, «серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания».