Больше 30 вагонов сошли с рельсов на станции под Новосибирском

В Новосибирской области на станции Татарская с рельсов сошел 31 вагон, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Ожидаются задержки пассажирских поездов, уточняется в сообщении на сайте филиала.

В настоящее время для ликвидации последствий на место происшествия направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск.

Татарская – одна из крупнейших станций на данном участке Транссибирской магистрали. Станция была построена в 1896 году, является узловой. К ней примыкает не менее трех железнодорожных направлений. Ежегодный пассажиропоток составляет 400 тыс. человек.

В августе на железнодорожной станции Иоссер в Коми с рельсов сошли 11 вагонов с углем. До этого в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой.