В Севастополе в ДТП пострадали шестеро детей Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми 1 августа 2020, 23:53 Текст: Антон Антонов

На железнодорожной станции Иоссер с рельсов сошли 11 вагонов с углем, сообщает главк МЧС по Республике Коми. В МЧС сообщили, что «погибших и пострадавших нет», начались восстановительные работы, передает РИА «Новости». Северная железная дорога сообщает, что угрозы экологии нет. Ожидается «незначительная задержка» пассажирских поездов №42 «Москва – Воркута» и №306 «Сыктывкар – Усинск». В июле в Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой.

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