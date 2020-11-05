Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 ноября 2020, 06:36 Текст: Антон Антонов

Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщают синоптики. По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит семь-девять градусов, по области – пять-десять градусов тепла. Ветер юго-западный, западный, 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба, передает ТАСС.

