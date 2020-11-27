Эксперт: Требование Навального допустить оппозицию до выборов – это прямой шантаж

«Заявление Навального остро ставит на повестку вопрос о необходимости регламентации деятельности иностранных агентов», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко, комментируя призыв блогера Алексея Навального к ЕС не признавать итоги выборов в Госдуму, если в них не будет «участвовать оппозиция».

«Выступление Навального ориентировано на зарубежную политическую элиту. Видимо, он раздумал возвращаться на родину, на Западе ему более комфортно, там с него пылинки сдувают. А чтобы о нем заговорили не только как о пострадавшем, но и как о политике, который вроде как при деле, он решил напомнить о себе и призвал Запад не считать выборы в Госдуму легитимными, хотя эти выборы даже и не объявляли», – отметил эксперт.

Розенко подчеркнул, что требование Навального допустить оппозицию до выборов – это прямой шантаж. «А если у того или иного оппозиционного кандидата будет непогашенная судимость или в документах не будет указано имущество за рубежом? Все равно регистрировать, переступив через закон? Комментарии, как говорится, излишни. Закон нарушать не позволено никому», – подчеркнул юрист.

«Подобная провокация Навального лишний раз напоминает о том, что Запад, используя нашу оппозицию как таран, заинтересован в ослаблении России и не намерен объективно оценивать избирательные процессы в нашей стране. Кто-то спит и видит, чтобы у нас после выборов начались волнения. Поэтому все здравые и добропорядочные россияне должны быть заинтересованы в честных и прозрачных выборах, с хорошо подготовленными общественными наблюдателями, чтобы ни у кого не возникало вопросов в их легитимности», – заявил эксперт, добавив, что за любые провокации необходимо отвечать в рамках закона.

«Это заявление Навального еще раз ставит на повестку дня вопрос о необходимости регламентации деятельности «иностранных агентов». Их вмешательство в политику, в том числе и в выборы, недопустимо», – заключил Розенко.

Напомним, Навальный в ходе своего выступления в Европарламенте призвал Евросоюз не признавать выборы в Госдуму, которые назначены на 2021 год, если оппозиции не дадут принять в них участие, передает RTVI.

По словам блогера, новым выборам в Госдуму грозят не фальсификации результатов, а недопуск политиков, которых власть якобы не хочет видеть в парламенте. Навальный в связи с этим вспомнил, как в 2019 году оппозиционеров Владимира Милова и Илью Яшина не допустили на выборы в Мосгордуму.