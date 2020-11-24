Партия пенсионеров поддержала требующих снизить плату за обучение студентов

В «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» поддержали студентов, которые решили добиться снижения платы из-за перевода на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусом.

Студенты отмечают, что вузы не снизили плату, хотя уровень виртуального обучения, по их мнению, ниже: учащиеся жалуются, что онлайн-трансляции регулярно «зависают», на лекциях пропадает звук, возникают другие технические накладки, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В партии поддержали требование студентов. Там отмечают, что «вторая волна коронавируса, которая обрушилась на Россию и весь мир, это очень серьезный вызов, брошенный человечеству», и «ограничения, которые сейчас вводятся повсеместно, разумны и оправданны», так как «важнее здоровья и человеческой жизни не может быть ничего».

При этом председатель центрального совета партии пенсионеров Владимир Бураков считает, что «дистанционное обучение при всей своей инновационности является обучением более низкого качества», а потому «стоимость такого образования должна быть ниже».

Указывается также, что «в подавляющем большинстве случаев за студентов в бюджеты вузов платят за обучение родители», и обычно это «люди труда, бюджетники, которые копили годами на высшее образование своего ребенка», и «для каждого из них нормальное стремление вывести детей в люди, дать им востребованную профессию оборачивается очень серьезной нагрузкой на семейный бюджет».

«Логично было бы и самим российским вузам пойти навстречу своим воспитанникам, от которых и зависит благосостояние высших учебных заведений. Да, каждому из вузов нужно платить заработную плату своим сотрудникам, вносить арендные платежи или оплачивать содержание учебных площадей. Однако сейчас вузы пустуют, студенческие столовые, библиотеки не работают, и на содержании вузовских корпусов можно сэкономить», – считают в партии.

«Это важно, потому что многим людям сегодня урезают зарплаты, отправляют в отпуск без сохранения зарплаты, кого-то и вовсе увольняют. Мы все сейчас переживаем сложный период серьезных испытаний. И пройти этот путь достойно нам поможет взаимная поддержка друг друга, а не попытки переложить свои проблемы на окружающих», – отмечается в тексте.

Партия пенсионеров обратилась к ректорам российских вузов, призвав их снизить стоимость обучения на время пандемии.

«Этот шаг продемонстрировал бы социальную ответственность представителей отечественной высшей школы», – считают там.

Напомним, группа студентов Московского государственного университета имени Ломоносова заявила о намерении подать иск к вузу с требованием пересчитать суммы контрактов за два семестра в связи с переходом на удаленку.

В вузе отметили, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы и вуз принимает все меры для обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях пандемии.

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) заявили, что снижение платы за обучение из-за дистанционного формата не планируется, так как удаленка является образовательной технологией, а не новой формой обучения, образовательные услуги оказываются в полном объеме.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала рассмотреть вопрос о перерасчете стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат.

В Министерстве образования и науки заявили, что снижение вузами платы за обучение при переходе с очной формы на удаленную находится в компетенции самих образовательных учреждений.