Москалькова рассказала о работе в условиях «мирового форс-мажора»

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20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
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За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
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Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
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Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
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Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...

Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Санду провоцирует Россию

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Москалькова рассказала о работе в условиях «мирового форс-мажора»

    20 ноября 2020, 18:27

    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, как российским властям удалось организовать работу в период пандемии коронавируса и не дать россиянам упасть за черту бедности.

    Противодействием новой угрозы весной 2020 года занялись все государственные институты и общественность в пределах компетенций, заявила Москалькова в интервью «Парламентской газете».

    «Огромная часть работы легла на волонтеров. Достаточно вспомнить, сколько было сделано движением «Мы вместе». Мы, конечно же, в стороне остаться не могли. По всей стране омбудсмены проводили масштабную работу по соблюдению и защите прав и свобод человека в условиях стремительного распространения COVID-инфекции и, как следствие, возникновения мирового форс-мажора. Естественно, выросла потребность в правозащитной деятельности, поскольку многие из мер, предпринимаемых государственными органами власти, непосредственно касались реализации прав и свобод человека и гражданина», – сказала она.

    Она отметила, что основные усилия института правозащитников были направлены на рассмотрение обращений, касающихся прав человека в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране. По ее словам, большое значение имела консультативная помощь по защите прав в условиях ограничительных мер. В рамках нее в течение суток в режиме удаленного доступа рассматривались срочные жалобы, поступавшие на специально созданную «горячую линию», организовывали видеоконференции для приема граждан и оперативной связи с региональными уполномоченными по правам человека, а также проводились видеоконференции с зарубежными омбудсменами. Эти меры позволили добиваться быстрого положительного эффекта в решении проблем заявителей, сказала Москалькова.

    В начале года был организован мониторинг обращений к уполномоченному и региональным омбудсменам по вопросам, связанным с борьбой с коронавирусом. «Это позволяло оперативно выявлять системные проблемы. Собранную информацию немедленно отправляли в компетентные органы для совершенствования законодательства о правах человека. И, знаете, важную роль сыграло проведение двусторонних консультаций и взаимный обмен опытом в рамках правозащитной дипломатии, активно работал Евразийский альянс омбудсменов», – рассказала она.

    В первые недели, сообщила Москалькова, и российские омбудсмены, и аналогичные институты других государств остро ощутили отсутствие единого международно-правового акта, который бы регулировал права и свободы в условиях пандемии, сотрудничество с Евразийским альянсом облегчило работу в начале кризиса.

    Москалькова также рассказала о россиянах, которые поддерживают утверждение, что теперь «мир никогда не будет прежним». «Если посмотреть статистику, собранную за все время, то это утверждение поддерживали и тогда и сейчас меньше 30% жителей России. То есть большинство наших соотечественников не готово смириться тем, что придется жить по новым правилам. Но появились новые страхи, которые не были так заметны еще в начале года. Больше всего мы боимся, что заразится кто-то из близких. То есть даже меньше переживаем за себя, чем за родных. И, конечно, никуда не делась боязнь остаться без работы, лишиться средств. Пугает, конечно, и рост цен. При этом, вспомните – еще в начале первой волны большинство было за ужесточение карантинных мер», – напомнила она.

    «Опросы свидетельствуют, что абсолютное большинство россиян с пониманием отнеслись к ограничениям, препятствующим распространению коронавируса. Хочу обратить внимание, что недовольство есть. Но оно обусловлено экономическим контекстом – по мнению опрошенных, меры карантинного и ограничительного характера существенно сокращают возможности заработка», – сказала Москалькова.

    При этом часть людей считают, что некоторые позитивные нововведения стоит сохранить и после выхода страны из режима повышенной готовности. «Это, в первую очередь, онлайн-госуслуги, удаленка как в учебе, так и в работе, онлайн-концерты и спектакли, ну и, конечно, развитие волонтерского движения», – добавила омбудсмен.

    Москалькова сравнила реакцию общества на ограничения в России и во многих европейских странах, где наблюдались столкновения с полицией на этом фоне. «Государство выступило не только инициатором ограничений. Ведь прежде чем их вводить, необходимо было просчитать все на несколько ходов вперед. Обеспечить людей всем необходимым – и не просто дать социальные гарантии, но и обеспечить их выполнение. Ведь посмотрите, ограничения прав людей на уровне Федерации и в регионах вводились избирательно, в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, были обоснованы, не носили произвольный или дискриминационный характер, не допускали унижения человеческого достоинства и в основе своей были соизмеримы с целями охраны жизни и здоровья населения. О них своевременно и постоянно информировали», – указала омбудсмен.

    При этом в России были случаи, когда в отдельных регионах законодательное регулирование больше, чем необходимо, ограничивало права и свободы жителей. «Например, в Ставропольском и Краснодарском краях возникли проблемы с выдачей пропусков, которые фактически заблокировали въезд и выезд. Это произошло как раз потому, что местные власти не смогли просчитать все и выстроить логическую схему. Понятно, что начался ажиотаж и большое скопление народа в местных администрациях. Что, кстати, создало дополнительную угрозу распространения инфекции. Соответствующая информация была незамедлительно передана уполномоченным в компетентные государственные органы. Впоследствии эти меры были скорректированы», – сказала она.

    Она подчеркнула, что указы президента, федеральные законы, правительственные акты «создали новую систему социально-экономических гарантий». «Компенсации для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, позволили избежать рост числа тех, кто оказался за чертой бедности. Были сохранены зарплаты для ушедших на вынужденные каникулы, начались выплаты социальных пособий для детей. И это только на федеральном уровне. А региональные власти не только поддержали центр, но и установили свои дополнительные выплаты. Все это многим помогло удержаться на плаву. И сейчас, во многом благодаря тому, что все эти меры были приняты незамедлительно, можно говорить, что жить в новых условиях мы сможем. Конечно, не хотелось бы, чтобы они растянулись надолго. Но главное уже сделано – мы выстояли», – заключила уполномоченный.


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