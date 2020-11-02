Всероссийский открытый урок «Мы вместе» прошел для школьников России

В преддверии Дня народного единства в России прошел четвертый Всероссийский открытый урок «Мы вместе», посвященный этому празднику.

В прямой эфир, чтобы рассказать о традициях своего народа и поделиться ими со сверстниками, вышли школьники из таких национальных регионов России, как Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Коми, Удмуртия, Чечня и Якутия, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Владислав Бурнашев из Якутии рассказал, что благодаря проекту «Мы вместе» Российского союза молодежи он познакомился со многими ребятами других национальностей. Из Чечни к онлайн-уроку подключился Ислам Джабиров. Он рассказал, что среди его одноклассников русские, ингуши, аварцы, ногайцы, татары, табасаранцы, кумыки. Гуржап Баторов из Бурятии исполнил национальную песню на своем родном языке.

И. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре рассказала, что каждый открытый урок Институт запускает конкурсы. «В рамках открытого урока, посвященного Дню народного единства «Мы вместе», был запущен конкурс, посвященный дружбе. Его призом станет организованная поездка в гости к другу», – рассказала Агре. Также она подвела итоги конкурса сценариев, запущенного на Всероссийском уроке «Спорт – это жизнь».

Открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».