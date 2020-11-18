Родителям разрешили ограничивать времяпрепровождение детей в TikТok Ozon при IPO собрался привлечь около 1 млрд долларов СК решил не тратить 3,6 млн рублей на мониторинг соцсетей 18 ноября 2020, 02:18 Текст: Антон Антонов

Следственный комитет отказался от закупки услуг по мониторингу соцсетей, сообщило ведомство. Решение об отказе от «закупки услуг по мониторингу СМИ, сети Интернет и социальных сетей» принято в рамках «оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств». Заявка «на сайте zakupki.gov.ru отменена». Указывается, что управление СК по взаимодействию со СМИ продолжит выявлять в интернете сообщения о готовящихся или совершенных преступлениях и нарушениях прав граждан. Заплатить за мониторинг планировалось 3,6 млн рублей, передает ТАСС.

