Всероссийская сессия «Патриот» завершилась в Москве

Взгляд
11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Всероссийская сессия «Патриот» завершилась в Москве

    11 ноября 2020, 19:26

    Текст: Ксения Панькова

    С 9 по 11 ноября в Москве прошла Всероссийская сессия «Патриот», ставшая этапом единого федерального социального проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО в сфере патриотического воспитания.

    Организатором сессии является Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов. В течение года сессия прошла во всех восьми федеральных округах, объединяя специалистов образовательных организаций, руководителей некоммерческих организаций и объединений, работающих в сфере патриотического воспитания, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    В Москве участники сессии обменялись новыми технологиями патриотического воспитания. В программе сессии состоялось пленарное заседание с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Общественной палаты, научного педагогического сообщества, ведущих общероссийских объединений и организаций патриотической направленности и бизнес-партнеров.

    «На этом форуме собрались неравнодушные люди, но это всего лишь небольшая часть огромной команды, которая по всей стране занимается патриотическим воспитанием. Активная гражданская позиция, гражданское общество, это очень важно в нашей изменившейся реальности. Мы живем в стране, где патриотизм, духовность и нравственность, являются основой нашей государственности», – сказал лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

    Спикеры сессии представили весь спектр работы, по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Председатель молодежной организации «Наследие» Виталий Шереметьев рассказал о работе с регионами, помощник члена ОП Вячеслава Бочарова – Александра Ванюкова представила проект «Эстафета поколений». И.о. директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко презентовал работу по патриотическому воспитанию, олимпийская чемпионка, директор ФОК ФГАОУ Татьяна Лебедева рассказала о патриотическом воспитании и спортивных проектах. Участниками сессии также стали представители бизнес-сообщества. Свой вклад в укрепление патриотического сознания, работу с образовательными организациями в этом направлении представили главный эксперт по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Елена Хряпова, заместитель гендиректора ООО «Лоретт» Ольга Гершензон, представитель АНО «Центр без ограничений» Алексей Силин.

    «Очень рада, что на пленарной встрече нам совместно с неравнодушными партнерами удалось показать многообразие технологий патриотического воспитания: это и традиционная военная патриотика, это и многообразное гражданское воспитание, социальное проектирование, технологии дополненной реальности, VR, работа с данными спутников, это и туристические возможности России, величие недр и ресурсов нашей страны. Но самое главное богатство – это наши учителя. Спасибо, дорогие, за ваш ежедневный труд на благо будущего!» – сказала член ОП, директор АНО АСТИК Елена Родионова.

    Главные акценты сохранения исторической памяти, основанные на исторических фактах, представила заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Елена Малышева.

    Во второй день работы участники сессии посетили музеи Москвы и познакомились с новыми выставочными проектами, посвященными Великой Отечественной войне, они также посетили парк «Патриот» и его партизанскую деревню. Также состоялся увлекательный квест «Дорогами Бессмертного полка» и презентация проекта «Победа в каждом из нас» от делегации Алтайского края.

    В финале сессии состоялось награждение финалистов Всероссийского конкурса партнерских проектов в сфере патриотического воспитания. Первое место занял Сергей Каменев (Ульяновская область), на втором месте оказался Виктор Пахарь (Оренбургская область), третье место досталось Игорю Иванову (Краснодарский край)

    Участники сессии договорились о реализации совместных проектов в будущем году, а организаторы анонсировали конкурс «Банк идей «Растим гражданина» по поиску уникальных идей патриотического воспитания для масштабирования на всю страну.


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