Всероссийская сессия «Патриот» завершилась в Москве

С 9 по 11 ноября в Москве прошла Всероссийская сессия «Патриот», ставшая этапом единого федерального социального проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО в сфере патриотического воспитания.

Организатором сессии является Агентство социальных технологий и коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов. В течение года сессия прошла во всех восьми федеральных округах, объединяя специалистов образовательных организаций, руководителей некоммерческих организаций и объединений, работающих в сфере патриотического воспитания, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В Москве участники сессии обменялись новыми технологиями патриотического воспитания. В программе сессии состоялось пленарное заседание с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, Госдумы, Общественной палаты, научного педагогического сообщества, ведущих общероссийских объединений и организаций патриотической направленности и бизнес-партнеров.

«На этом форуме собрались неравнодушные люди, но это всего лишь небольшая часть огромной команды, которая по всей стране занимается патриотическим воспитанием. Активная гражданская позиция, гражданское общество, это очень важно в нашей изменившейся реальности. Мы живем в стране, где патриотизм, духовность и нравственность, являются основой нашей государственности», – сказал лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Спикеры сессии представили весь спектр работы, по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Председатель молодежной организации «Наследие» Виталий Шереметьев рассказал о работе с регионами, помощник члена ОП Вячеслава Бочарова – Александра Ванюкова представила проект «Эстафета поколений». И.о. директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко презентовал работу по патриотическому воспитанию, олимпийская чемпионка, директор ФОК ФГАОУ Татьяна Лебедева рассказала о патриотическом воспитании и спортивных проектах. Участниками сессии также стали представители бизнес-сообщества. Свой вклад в укрепление патриотического сознания, работу с образовательными организациями в этом направлении представили главный эксперт по региональной работе и социальным проектам АО «ТВЭЛ» Елена Хряпова, заместитель гендиректора ООО «Лоретт» Ольга Гершензон, представитель АНО «Центр без ограничений» Алексей Силин.

«Очень рада, что на пленарной встрече нам совместно с неравнодушными партнерами удалось показать многообразие технологий патриотического воспитания: это и традиционная военная патриотика, это и многообразное гражданское воспитание, социальное проектирование, технологии дополненной реальности, VR, работа с данными спутников, это и туристические возможности России, величие недр и ресурсов нашей страны. Но самое главное богатство – это наши учителя. Спасибо, дорогие, за ваш ежедневный труд на благо будущего!» – сказала член ОП, директор АНО АСТИК Елена Родионова.

Главные акценты сохранения исторической памяти, основанные на исторических фактах, представила заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Елена Малышева.

Во второй день работы участники сессии посетили музеи Москвы и познакомились с новыми выставочными проектами, посвященными Великой Отечественной войне, они также посетили парк «Патриот» и его партизанскую деревню. Также состоялся увлекательный квест «Дорогами Бессмертного полка» и презентация проекта «Победа в каждом из нас» от делегации Алтайского края.

В финале сессии состоялось награждение финалистов Всероссийского конкурса партнерских проектов в сфере патриотического воспитания. Первое место занял Сергей Каменев (Ульяновская область), на втором месте оказался Виктор Пахарь (Оренбургская область), третье место досталось Игорю Иванову (Краснодарский край)

Участники сессии договорились о реализации совместных проектов в будущем году, а организаторы анонсировали конкурс «Банк идей «Растим гражданина» по поиску уникальных идей патриотического воспитания для масштабирования на всю страну.