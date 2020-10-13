Boeing не получил заказы на поставку самолетов в сентябре

Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники американский концерн Boeing Co. не получил в сентябре ни одного заказа на поставку самолетов.

В августе Boeing получил заказы на поставку восьми самолетов, а в июле – ни одного. С начала года концерн получил заказы на поставку 67 самолетов, передает РИА «Новости» сообщение авиаконцерна.

Отмечается также, что поставки самолетов в сентябре снизились на две штуки, до 11 самолетов.

Ранее сообщалось, что корпорация заключила первый в 2020 году контракт на поставку модели Boeing 737 MAX, но при этом в августе потеряла 17 заказов на этот самолет.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.