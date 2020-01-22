Путин высказался о преференциях для спортсменов при поступлении в вузы

При поступлении в высшие учебные заведения главным критерием должны быть знания, а не спортивные достижения. Также не должно быть дифференциации по видам спорта, если в вузе существуют преференции для тех, у кого имеются достижения в спорте, сказал президент России Владимир Путин.

«При поступлении в вуз все-таки главные критерии это знания, а не спортивные достижения. Если какие-то преференции есть, <...> то это делают или было сделано для того, чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Наш олимпийский комитет и министерство спорта, все стремятся к тому, чтобы Россия была наиболее ярко представлена в тех видах спорта, которые представлены в олимпийской программе», – приводит ТАСС слова президента на встрече со студентами.

Путин подчеркнул, что при наличии особых условий поступления для абитуриентов, имеющих спортивные достижения, необходимо, чтобы учитывались все виды спорта, а не только олимпийские.

«Мой вид спорта, с которого я начинал, борьба самбо. Он не олимпийский, но это база <...> для достижений в области олимпийского вида спорта дзюдо. Потом у нас есть свои национальные виды спорта в регионах, в республиках, и это мы, безусловно, должны поддерживать. Они не меньшее имеют значение, чем олимпийская программа», – отметил Путин.

Ранее Путин призвал развивать высшее образование в регионах.