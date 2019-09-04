Стало известно о техническом состоянии упавшего на Ставрополье Су-25

Рухнувший на Ставрополье учебно-боевой Су-25УБ, по предварительным данным, был исправен, утверждают СМИ со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Погода была хорошая, самолет был исправен», – пояснил собеседник ТАСС.

Во вторник штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье. Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться, но их тела не были найдены. Позже было высказано предположение, что тела все же находятся в кабине воздушного судна, но Су-25 ушел на три метра в землю, на то, чтобы его откопать, ушло время.

В среду тела были найдены. Источники в правоохранительных органах сообщили, что штурмовиком управляли опытные летчики.

Также были высказаны предположительные причины крушения.