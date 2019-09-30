Мужчина нарочно ранил себя ножовкой в школе на Кубани

СК начал проверку по факту инцидента в школе станицы Имеретинской на Кубани, где в кабинет начальных классов проник мужчина с ножовкой и ранил себя, сообщили в региональном следственного управления СК.

В администрации Горячего Ключа сообщили, что пострадавших в результате инцидента в школе нет. Мужчину задержали на входе.

«По предварительным данным, около 8 утра 30 сентября в кабинет начальных классов школы проник 33-летний мужчина. Находясь в учебном классе, он причинил себе ножовкой телесные повреждения в области шеи. После произошедшего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место и доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В результате происшествия школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали», – передает ТАСС сообщение СК.

На месте инцидента работают следователи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в мае в селе Борогонцы в Якутии директор школы получил ножевое ранение, по подозрению в нападении задержан 18-летний молодой человек.