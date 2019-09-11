МИД Китая вызвал посла Германии из-за встречи Мааса с активистом Гонконга

МИД КНР вызвал посла Германии в Пекине из-за того, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас провел встречу с участником радикального протестного движения Demosisto, активистом оппозиции Гонконга Джошуа Вонгом.

«Мы выразили наше глубокое недовольство», – передает слова китайского посла в Берлине У Кэня ТАСС.

Дипломат выразил мнение, что эта встреча может иметь негативные последствия для двусторонних отношений Китая и ФРГ.

В МИД Германии подтвердили посещения немецким послом китайского внешнеполитическом ведомстве.

Маас разговаривал с Вонгом на торжественном вечере BILD100 в понедельник в историческом здании Рейхстага.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин заявил, что власти КНР считают неприемлемой позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса по Гонконгу.

Также Китай выражал протест США из-за контактов работников американских дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.