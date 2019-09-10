Китай жестко ответил главе МИД Германии

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10 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Обмен заключенными с Украиной ставит вопрос о национальных интересах России

Прибывших в Москву некому было встречать – это жители Украины, и родня их осталась тамФото: Илья Питалев/РИА Новости
На Украине и в России продолжают обсуждать, как в Москве и Киеве встречали обмененных между двумя странами заключенных. Почему этот обмен не мог выглядеть никак по-другому, каких еще политических заключенных удерживают украинские силовики и почему происходящее является симптомом гражданской войны не только на Украине? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Любыми революциями рулят психопаты

Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...

В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              Китай жестко ответил главе МИД Германии

              10 сентября 2019, 10:47

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Власти КНР считают неприемлемой позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса по Гонконгу и направили по данному поводу германской стороне жесткое представление, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

              «Китайская сторона выражает резкое недовольство по поводу того, что германское правительство позволило радикалам из Гонконга посетить ФРГ. <...> Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, как выяснилось, еще и общается с этими людьми. Мы выражаем по данному поводу решительный протест и недовольство. Мы уже направили в связи с этим Берлину жесткое представление», – передает ТАСС слова представителя китайского МИД.

              Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

              Ранее канцелярия МИД Китая в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.

              Напомним, ранее во вторник мэр Гонконга Кэрри Лам заявила, что США не должны вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района Китая и продвигать закон о правах человека и демократии.


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