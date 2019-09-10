Китай жестко ответил главе МИД Германии

Власти КНР считают неприемлемой позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса по Гонконгу и направили по данному поводу германской стороне жесткое представление, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

«Китайская сторона выражает резкое недовольство по поводу того, что германское правительство позволило радикалам из Гонконга посетить ФРГ. <...> Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, как выяснилось, еще и общается с этими людьми. Мы выражаем по данному поводу решительный протест и недовольство. Мы уже направили в связи с этим Берлину жесткое представление», – передает ТАСС слова представителя китайского МИД.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

Ранее канцелярия МИД Китая в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.

Напомним, ранее во вторник мэр Гонконга Кэрри Лам заявила, что США не должны вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района Китая и продвигать закон о правах человека и демократии.