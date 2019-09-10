Мэр Гонконга осудила попытки вмешательства США в дела Китая

Мэр Гонконга Кэрри Лам заявила, что США не должны вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района Китая и продвигать Закон о правах человека и демократии.

«Вмешиваться в гонконгские внутренние дела – совершенно излишне», – передает РИА «Новости» слова Лам.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

Ранее канцелярия МИД Китая в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.

Напомним, 14 августа Пекин в очередной раз настоятельно призвал США «прекратить совать нос» в дела Гонконга.

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