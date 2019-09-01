Президент Польши рассказал о невыученных уроках Второй мировой

Трагедия Второй мировой войны не стала уроком для современного мира, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в центре Варшавы по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало Второй мировой войне.

«В мире продолжают происходить этнические чистки и геноцид», – приводит его слова ТАСС.

«Пятьдесят, а по другим расчетам – почти 80 млн человек поглотил тот страшный военный конфликт, который начался 80 лет назад», – сказал Дуда. Он уточнил, что эти подсчеты складываются не только из непосредственных жертв военных действий, а также из умерших от голода и болезней.

По его словам, Вторая мировая война стала самым страшным событием в современной истории человечества.

В своей речи Дуда отдал дань памяти солдатам, которые пали, «защищая мир от фашизма и террора».

В воскресенье в Польше проходят мероприятия к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Представители России на них не приглашены.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия признает и принимает на себя ответственность за преступления Второй мировой войны.