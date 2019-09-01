Штайнмайер извинился за прошедшую через всю Европу «немецкую ненависть»

Германия признает и принимает на себя ответственность за преступления Второй мировой войны, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в польском городе Велюнь в ходе памятных мероприятий к 80-летию нападения на Польшу фашистской армии.

«Здесь началась немецкая ненависть, которая прошла через всю Польшу и Европу. Мы называем это войной, так как не знаем, как еще назвать те преступления. Это была огромная волна разрушений», – передает слова Штайнмайера ТАСС.

Он добавил, что в Польше немцы допустили геноцид, и заявил, что «этого забыть нельзя».

«Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история», – указал Штайнмайер.

После этого он повторил извинения на польском языке.

В городе Велюнь Штайнмайер с президентом Польши Анджеем Дудой почтили минутой молчания первых жертв Второй мировой войны. В память о бомбардировке мирного города взвыли сигнальные сирены и прозвучали государственные гимны Польши и ФРГ.

Немецкая авиация провела бомбардировку города Велюнь (Лодзинское воеводство) 1 сентября 1939 года в 4.40 утра. Погибли около 1,2 тыс. человек. Одновременно – в 4.48 утра – нацистский броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» обстрелял польские военные склады на мысе Вестерплатте рядом с Гданьском (Поморское воеводство). Эти события стали отсчетной точкой для Второй мировой войны.

Отметим, что на памятные мероприятия не была приглашена Россия. В Варшаве рассказали о причине отсутствия российских представителей в Польше.