В канализации детского сада в Москве нашли человеческий скелет

На территории детского сада в Москве нашли скелет человека, по этому факту проводится доследственная проверка, сообщает главное следственное управление СК по столице.

«Днем 6 августа на территории детского сада на востоке Москвы в канализационном люке были обнаружены останки человеческого скелета. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае на востоке Москвы был обнаружен человеческий череп.