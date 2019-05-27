Человеческий череп нашли на востоке Москвы

В лесу на востоке Москвы обнаружены человеческие останки, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

«Восемнадцатого мая в лесополосе, расположенной на востоке Москвы, обнаружен человеческий череп. По данному факту ... проводится доследственная проверка», – сообщается на сайте СК.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Москве были задержаны двое мужчин. При досмотре у них нашли останки человеческого скелета. Первоначально было установлено, что останки принадлежат женщине, умершей более года назад. Позже удалось установить, что они принадлежат бывшему милиционеру, пропавшему шесть лет назад.