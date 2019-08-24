Рогозин прокомментировал ситуацию со стыковкой «Союза» с МКС

Ситуация со стыковкой к Международной космической станции корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту является сложной, но находится под контролем, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Рогозин подтвердил в своем Twitter, что в понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведет в ручном режиме перестыковку корабля Союз МС-13 со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля «Звезда», на стыковочный узел модуля МИМ2 («Поиск»), куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме «МС-14».

В настоящее время корабль «Союз МС-14» находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, написал глава Роскосмоса.

«Ситуация сложная, но находится под контролем», – отметил Рогозин.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 27 августа, будет предпринята повторная попытка пристыковать к станции корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор».

В субботу корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время (08.31 мск субботы). Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.