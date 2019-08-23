Красовский объяснил Симоньян, почему в России не регистрируют лекарства

Журналист Антон Красовский и главный редактор RT Маргарита Симоньян обсудили проблему с ввозом в Россию сильнодействующих препаратов, необходимых для лечения тяжелобольных детей.

«Я не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут. В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет – неизвестно, вероятно, через несколько месяцев», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Мне трудно разобраться, отчего умирают дети, которым вовремя не досталось лекарств. Что здесь – бюрократическое головотяпство, лоббизм, коррупция, убийственное равнодушие, неповоротливость законодателей или еще какая напасть. Но и в аду разбираться не будут», – добавила она.

На публикацию Симоньян отреагировал Антон Красовский. «Потому что, Рита, регистрация – это огромная коррупционная линейка с национальными исследованиями (за которые все получают), с национальными лицензиями (за которые все получают), с выбором национального поставщика (от которого все будут получать в дальнейшем)», – написал он.

Напомним, 15 августа стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая заказала препарат «Фризиум». В отношении женщины возбудили уголовное дело, позже прокуратура его отменила.

В Кремле подчеркивали, что в вопросе запрета на ввоз в Россию сильнодействующих препаратов, например, «Фризиума», необходимо найти золотую середину.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, когда родители за границей достают своим детям лекарства и становятся фигурантами уголовных дел.