«Ленфильм» запустил конкурс про любовь к Петербургу

«Ленфильм» объявил о старте акции «Большая любовь. Санкт-Петербург», в рамках акции пройдут разнообразные конкурсы, принять участие в них сможет «любой житель планеты Земля, для кого понятия любовь и Санкт-Петербург неразделимы», сообщили на киностудии.

Объявленная акция - это конкурс киноисторий, песен и видеороликов, как самих петербуржцев, так и всех желающих, кто любит Северную столицу, передает «Росбалт».

Конкурс проводится по трем номинациям. Так, например, в номинации «видеоролик» признаться в любви к городу можно в любой форме: стихотворение, проза, песня, танец, селфи-видео, игровой ролик.

«Главное, чтобы это было не банально», – сказал, присутствовавший на презентации народный артист Михаил Боярский.

В состав жюри конкурса вошли режиссер Виталий Мельников, композитор Игорь Корнелюк, актеры Светлана Крючкова и Михаил Боярский, бард и композитор Александр Розенбаум, писатель и сценарист Михаил Кураев и другие деятели культуры.

Акция проводится при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте киностудии.