«Ленфильм» запустил конкурс про любовь к Петербургу

Взгляд
9 июля, вторник  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Грузия обманывает россиян с вином

Грузины продают россиянам второсортное вино втридорогаФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
На фоне обострения отношений с Грузией резко повышается вероятность введения запрета на поставки грузинского вина. Впрочем, жалеть об этом не стоит. У экспертов большие претензии к качеству этого вина, которое продают именно российским потребителям. Косвенно это подтверждает статистика: так много вина из Киндзмараули, сколько продают в России, в самой Грузии просто нет. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Почему в России так мало объектов Всемирного наследия

Некрополь у осетинского селения Даргавс мог бы стать кандидатом Всемирного наследияФото: Руслан Вахаев/РИА Новости
Русская культура пришла к успеху: после нескольких неудачных попыток список Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился еще одним российским объектом, точнее целым рядом объектов – древними церквями Пскова. Но даже после этого представительство России в этом перечне выглядит куцым и недостаточным. Что мешает нам получить «знак качества» для своих архитектурных сокровищ? Подробности...
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Немцам запрещают быть патриотами

Даже свое прошлое немцам сегодня нельзя обсуждать без опаскиФото: Kacper Pempel/Reuters
Хваленая «свобода слова» на Западе, похоже, больше не существует. По крайней мере, на это массово жалуются представители самой дисциплинированной нации ЕС – немцы. Они чувствуют себя в этом смысле сегодня еще хуже, чем во времена ГДР – темы, которые им реально интересны, невозможно обсуждать публично. Что это за темы и как работает либеральная цензура в Германии? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Разворот от либерализма к здравому смыслу

Сергей Худиев, публицист, богослов
Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
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Матюки превращают в москаля

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты с восторгом комментируют матерный спич грузинского журналиста. А телеканал «Прямой», контролируемый Порошенко, организует флешмоб поддержки. Между тем в самой Украине пытаются запретить мат. Подробности...
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Беги, Жора Габуния, до самой российской границы

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Всю ночь в прохладных подвалах Лубянки, так помогающих сохранить ум холодным, а сердце горячим, мы с полковником рисовали варианты будущего. И ни в одном из них грузинского камикадзе не просматривается. Подробности...
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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            «Ленфильм» запустил конкурс про любовь к Петербургу

            9 июля 2019, 16:16

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            «Ленфильм» объявил о старте акции «Большая любовь. Санкт-Петербург», в рамках акции пройдут разнообразные конкурсы, принять участие в них сможет «любой житель планеты Земля, для кого понятия любовь и Санкт-Петербург неразделимы», сообщили на киностудии.

            Объявленная акция - это конкурс киноисторий, песен и видеороликов, как самих петербуржцев, так и всех желающих, кто любит Северную столицу, передает «Росбалт».

            Конкурс проводится по трем номинациям. Так, например, в номинации «видеоролик» признаться в любви к городу можно в любой форме: стихотворение, проза, песня, танец, селфи-видео, игровой ролик.

            «Главное, чтобы это было не банально», – сказал, присутствовавший на презентации народный артист Михаил Боярский.

            В состав жюри конкурса вошли режиссер Виталий Мельников, композитор Игорь Корнелюк, актеры Светлана Крючкова и Михаил Боярский, бард и композитор Александр Розенбаум, писатель и сценарист Михаил Кураев и другие деятели культуры.

            Акция проводится при поддержке Комитета по Культуре Санкт-Петербурга.

            Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте киностудии.


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