В Ватикане отметили приверженность Путина христианским ценностям

Президента Владимира Путина в Ватикане считают «верующим человеком, который разделяет христианские ценности», заявил государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин.

«Президент России считается верующим человеком, и я думаю, что он признает в папе Римском воплощение ценностей, которые для него лично важны», – передает слова Паролина ТАСС.

Иерарх отметил, что Россия внимательно относится к вопросам защиты христиан на Ближнем Востоке и к кризису христианских ценностей на Западе.

«Эта встреча представит возможность обсудить эти вопросы, а также конфликтные ситуации на Украине и в Сирии», – считает Паролин.

Он также отметил, что факт встречи папы Франциска 5 июля с иерархами Украинской грекокатолической церкви – это случайное совпадение дат.

Путин в четверг прибыл в Италию. Из аэропорта он направится в Ватикан на встречу с папой Римским. Помощник президента Юрий Ушаков назвал темы переговоров Путина с главой Римско-католической церкви.