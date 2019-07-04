Армия Хафтара уничтожила под Триполи центр управления беспилотниками

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении центра управлениями беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), расположенного на аэродроме Митига близ Триполи.

По словам официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, «силы (ЛНА) уничтожили центр управления БПЛА на территории военной базы в аэропорту Митига», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Комментариев со стороны представителей Правительства национального согласия (ПНС), под контролем которого находится Митига, не поступало.

Вместе с тем, по данным телеканала Al Jazeera, администрация Митиги сообщила о возобновлении полетов после недавно «нанесенного по нему удара с воздуха».

Аэродром Митига используется для сообщения Ливии с внешним миром после того, как был выведен в 2014 году из строя международный аэропорт Триполи.

Накануне западные СМИ обвинили армию Хафтара в авиаударе по центру содержания мигрантов под Триполи. Вопреки этому, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подчеркнули, что сторона, виновная в совершении налета не установлена, так как бои за Триполи ведут как Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, так и силы, лояльные Правительству национального согласия (ПНС).

Напомним, в понедельник Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции. В конце прошлой недели войска Хафтара закрыли небо Ливии для гражданских самолетов из Турции и получили приказ атаковать турецкие корабли при их приближении к ливийским берегам.