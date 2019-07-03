При налете на центр содержания мигрантов в Триполи погибли 44 человека

Миссия ООН по поддержке в Ливии сообщила, что при авианалете на центр содержания мигрантов в пригороде Триполи погибли 44 человека, более 130 были ранены.

В организации заявили также, что спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе решительно осудил налет, назвав его «военным преступлением», передает ТАСС.

Тем временем официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Чарли Яксли заявил, что не ясно, кто именно совершил налет, так как бои за ведут Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и силы, лояльные Правительству национального согласия (ПНС).

Сообщается также, что спасательная операция продолжается и число погибших может возрасти.

Ранее сообщалось, что Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара сообщила об уничтожении беспилотника Турции, а также об аресте в Ливии турецких граждан.

Хафтар готовится к решающему штурму Триполи.

Напомним, в понедельник Ливия объявила всеобщую мобилизацию против Турции.