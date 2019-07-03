Армию Хафтара обвинили в авиаударе по центру содержания мигрантов под Триполи

Жертвами авиаудара по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы стали как минимум 40 человек, сообщают информационные агентства

Пострадали примерно 80 человек, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит подтвердил, что погибли «40 мигрантов разных африканских национальностей», передает РИА «Новости».

Agence France-Presse передает, что представители центра возлагают ответственность за удар на Ливийскую национальную армию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Ливийской национальной армии, которой командует Халифа Хафтар, захватить Триполи.