Культурно-спортивные мероприятия в Москве в субботу посетили более 850 тыс. человек

В парке Горького в Москве в субботу, 27 июля, состоялся «Бургерфест», на ВДНХ завершился первый день семейного фестиваля, а в «Лужниках» прошел спортивный праздник. В спортивных и культурных мероприятиях в столице приняли участие более 850 тыс. человек.

Больше всего москвичей и гостей столицы – 570 тыс. человек – пришли на первый тематический фестиваль «Бургерфест» в парке Горького. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках каждый мог найти блюдо по вкусу. Были представлены бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и куриными котлетами, с экзотическими восточными начинками, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

За развлекательную программу на фестивале отвечали популярные исполнители. На сцену вышли DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие музыканты.

На семейном фестивале, который прошел на ВДНХ, побывали 130 тыс. человек. Для них провели открытые тренировки, экскурсии и мастер-классы. На Центральной аллее выступил оркестр Федора Ляшкевича «Столичный джаз», а между фонтаном «Дружба народов» и цветочным партером состоялся танцевальный марафон. В павильоне «Книги» показали фильм Бориса Барнета «Аленка».

В воскресенье на Центральной аллее ВДНХ продолжился танцевальный марафон. Под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталия Сурмы все участники могли станцевать бачату, ламбаду и джайв. А вечером, с 19.00 до 21.00 мск, на открытой веранде Дома культуры ВДНХ всех желающих научат основным движениям вальса.

Праздник «Московский спорт в «Лужниках» собрал 150 тыс. участников. Для гостей подготовили порядка 50 спортивных и развлекательных площадок. На одной из них проходил турнир по мини-футболу. В течение дня в нем приняли участие порядка шести тысяч человек. Около 50 юных талантов пригласили в академию футбольного клуба «Локомотив».

В «Лужниках» также прошел чемпионат мира по воркауту. На эти соревнования приехали около 100 спортсменов и тренеров более чем из 40 стран мира. Целый город оборудовали для велосипедистов. Они соревновались в нескольких дисциплинах. Свой турнир провели любители экстремального катания на самокатах и лонгбордах.

Под открытым небом установили 500 шахматных столов. Все желающие могли сыграть партию с роботом-гроссмейстером.

Более 7,5 тыс. человек посетили фестиваль «Киберион-2019». Он прошел в столице впервые. Гости технополиса «Москва» могли принять участие в открытых турнирах по компьютерным играм Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat, а также посмотреть косплей-дефиле. Еще здесь были представлены советские игровые автоматы («Удачный выстрел», «Городки» и «Морской бой»), а также приставки Sony и Dendy, которые были очень популярны в 1990-е.