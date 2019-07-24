Генштаб сообщил о попадании «Авангардов» под ДСНВ

Ракетный комплекс «Авангард» попадает под действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил первый замглавы Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на заседании в Совете Федерации.

«До конца года будет принят на вооружение и заступит на боевое дежурство ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Учитывая, что комплекс «Авангард» оснащается межконтинентальной баллистической ракетой, к нему будут применяться все процедуры, установленные Договором о СНВ», – сообщил Познихир, передает ТАСС.

Он также пояснил, что в 2018 году Россия полностью выполнила обязательства и вышла на уровни ограничений по стратегическим наступательным вооружениям, установленным СНВ-3.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

СНВ-3, подписанный в 2010 году между США и Россией, остается единственным действующим договором между сторонами об ограничении вооружений, его срок истекает в 2021 году.