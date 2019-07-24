В Генштабе заявили о выполнении Россией обязательств по СНВ-3 в 2018 году

В 2018 году Россия выполнила обязательства по договору СНВ-3, сообщил врио начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.

Познихир сообщил, выступая в Совете Федерации, что «в 2018 году Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства и вышла на уровни ограничений, установленные договором», передает РИА «Новости».

Он заявил также, что ракетный комплекс «Авангард» с планирующим гиперзвуковым блоком, который впервые поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения до конца 2019 года, не будет выходить за рамки СНВ-3.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«После наступления контрольной даты мы публично заявили об американском нарушении. Как до, так и после контрольной даты, мы публично заявили об американском нарушении, вели с американцами интенсивный поиск путей разрешения этой проблемы. Но такое решение пока не найдено», – указал он.

Замглавы МИД отметил, что действия США «подрывают жизнеспособность ДСНВ и создают опасный прецедент односторонней трактовки ключевых обязательств по международному соглашению в сфере контроля над вооружениями».

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году между США и Россией, остается единственным действующим договором между сторонами об ограничении вооружений.

Соглашение истекает в 2021 году.

В мае в конгресс США внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года. В июле один из претендентов на пост президента США Джозеф Байден заявлял, что собирается продлить договор, если выиграет президентские выборы в 2020 году.

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