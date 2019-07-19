Бурджанадзе заявила о неверии населения Грузии в реальность вступления в НАТО

Экс-глава парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что «большая часть населения страны видит, что вступление в НАТО нереалистично». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Вступление в НАТО не зависит от того, хочет этого кто-либо или нет. Важен тот факт, что большая часть населения Грузии ясно видит, что вступление в НАТО нереалистично, – сказала она газете ВЗГЛЯД. – Кроме того, в условиях, сложившихся в стране после войны 2008 года, сложно говорить о том, что абсолютное большинство населения желало бы противостояния с Россией и создания натовских иллюзий».

По ее словам, данное оппозиционное движение имеет «очень серьезную» поддержку населения.

«В 2020 году в Грузии пройдут выборы в парламент по пропорциональной системе, шансов их фальсифицировать будет меньше. Я уверена, что наша партия получит масштабное представительство в парламенте», – сказала Нино Бурджанадзе, выступающая за диалог с Россией для решения актуальных проблем Грузии.