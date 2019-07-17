Раскрыты особенности новейшей российской подлодки

Новейшая российская неатомная подлодка П-750Б, получившая уникальную воздухонезависимую энергоустановку, сможет находиться под водой до 12 суток, сообщил ведущий конструктор КБ «Малахит» Игорь Караваев.

«На одних только аккумуляторных батареях лодка может идти не более трех суток, а с применением ВНЭУ – до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода», – передает РИА «Новости» слова Караваева.

По его словам, лодка может все это время находиться под водой, но всплывать ей будет необходимо для определения местоположения и сеансов радиосвязи.

По словам разработчика, подлодка может строиться в нескольких вариантах, в том числе в ударном с «Калибром», специального назначениями с подводными спецназом на борту и в качестве минного заградителя при сохранении стандартного водоизмещения.

«Лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», – сказал Караваев.



Впервые «Пиранья» П-750Б с ВНЭУ была показана в июне на военно-морском салоне в Петербурге.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия начала продвижение на мировой рынок уникального морского оружия.

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