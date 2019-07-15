Участники «Тавриды» перепели хит Басты в народном стиле

Участники форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» создали народную кавер-версию хита рэп-исполнителя Басты «Сансара».

Песня была написана в рамках «Народной смены», участниками которой стали 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства из 85 регионов России.

Участники работали над аранжировкой вместе с экспертами школы вокальной традиции форума «Таврида». Мелодия была исполнена на редких народных инструментах, в том числе на шлемовидных гуслях, тверском рожке, аутентичном бубне, говорится в сообщении организаторов форума, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Видеоклип на песню был опубликован на видеохостинге YouTube.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 голу).