Роскосмос призвал закрыть госзакупки в ракетно-космической отрасли

Роскосмос предложил отказаться от открытых госзакупок в ракетно-космической отрасли и закрыть их, чтобы это не привело к раскрытию «информации ограниченного доступа».

Госкорпорация предлагает внести поправки в закон о контрактной системе (44-ФЗ), сообщает «Интерфакс».

Благодаря изменениям закупки смогут проводить закрытыми способами. Это коснется ракетно-космической отрасли, в том числе закупок по гособоронзаказу, следует из публикации на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли», – говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что законопроект на портале еще не разместили, однако госкорпорация рассчитывает, что поправки примут и они вступят в силу до конца текущего года.