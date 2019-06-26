Небензя объяснил ООН правила работы с информацией

С трибуны ООН о ситуации в Сирии озвучивается информация, которая не соответствует действительности, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

По его словам, ради попыток «политизировать сирийское гуманитарное досье» «порой» распространяются данные, которые «противоречат оперативным сведениям непосредственно из районов деэскалации».

Небензя подчеркнул, что Россия и Сирия наносят удары только по подтвержденным объектам террористов, передает РИА «Новости».

Постпред призвал ООН и ее агентства не торопиться озвучивать непроверенную информацию. Небензя пояснил, что данные следует «брать из достоверных и неполитизированных источников». Кроме того, необходима перепроверка информации, «в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подвергалась ударам, процедуру деконфликтинга».

Россия сомневается, надежны ли используемые организацией источники. Также Москва выражает сомнения в методологии их верификации.

Напомним, страны Запада неоднократно обвиняли Россию в ударах по гражданским целям в Сирии, но убедительных доказательств так и не предоставили. Такие заявления стали неотъемлемой частью пропагандистской кампании, направленной против Москвы и Дамаска.