Названы причины сокращения населения в Центральной России

Доля многодетных семей в Центральном федеральном округе (ЦФО) крайне низка – в 1,6 ниже, чем в других регионах, сообщил полномочный представитель президента в округе Игорь Щеголев.

По его словам, с 1990 года численность населения 16 округов ЦФО снизилась почти на 15%, и одним из факторов стала низкая доля многодетных семей, которая в округе составляет всего 3,6%. В среднем по России – 5,8%, на Северном Кавказе – 21,3%, передает «Интерфакс».

«Кроме того, немаловажным фактором является значительное сокращение количества рождений у женщин до 24-х лет. Средний возраст рожениц по стране в среднем увеличился на 7,5 года - до 29 лет», – заявил полпред.

Ранее российское правительство задумалось о выплате материнского капитала после рождения первого ребенка. В Совфеде также предлагают продлить программу маткапитала до 2025 года.