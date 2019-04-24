Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года

Во время встречи Совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе государства продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года.

«Центральной темой вашего послания стало улучшение демографической ситуации, сбережение нашего народа. В этом ключе предлагаем рассмотреть возможность продления программы материнского капитала как минимум до 2025 года, на период действия Концепции демографической политики», – приводит ТАСС слова Матвиенко.

Также она предложила распространить ипотечную льготу для многодетных семей на семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, передает РИА «Новости».

Во время встречи спикер Совфеда предложила «законодательно закрепить место национальных проектов в общей системе стратегического планирования». По ее словам, в настоящее время «в стратегических документах само понятие национальных проектов отсутствует».

Еще одним предложением Матвиенко стала ревизия контрольно-надзорной нормативной базы, которая, по мнению спикера, должна быть проведена не только на федеральном, но и на региональном уровне.

В послании Совфеду президент поставил задачу обновить нормативную базу по контролю и надзору. Путин предложил к 2021 году прекратить действие всех нормативно-правовых актов в сфере контроля и надзора, которые являются устаревшими.

«Вами объявлена ревизия архаичной нормативной базы в этой сфере, это правильный шаг. Такую же работу надо провести и на региональном уровне, в субъектах федерации тоже накопилось много законодательных актов, не отвечающих уже современным реалиям», – заявила Матвиенко.

Ранее российское правительство задумалось о выплате материнского капитала после рождения первого ребенка. Также стало известно, что в ипотеке для граждан появятся каникулы и новые льготы.