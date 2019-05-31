Политолог предложил Москве защищать россиян по примеру США и Израиля

«Рычагов воздействия у Москвы в этой ситуации не так много. Можно активизировать контакты с Сербией, которые и так на высоком уровне. Вопрос уже в желании Белграда занимать активную позицию. Со стороны Косово пока нет активных действий», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов, комментируя избиение российского дипломата в Косово.

«Можно возбудить дела против виновных в избиении российского гражданина. Это то, что может сделать государство, не нарушая каких-либо границ. Через международные организации можно выразить только возмущение и недоумение», – добавил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Он также считает, что Москве нужно обратить внимание на опыт Вашингтона и Тель-Авива в таких ситуациях. «Если действовать жестко, то можно последовать примеру США и Израиля, когда происходят преступления против их граждан. Добиваться выдачи причастных к ситуации. Вряд ли это произойдет, но это будет демонстрацией позиции по таким принципиальным вопросам», – заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ООН должна реагировать на попытки лишить статуса российского сотрудника миссии в Косово. По его словам, Приштина испытывает чувство безнаказанности из-за покровительства стран Запада.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что Россия проследит за ходом дела вокруг нападения косовского спецназа на российского сотрудника ООН и не даст «спустить на тормозах это преступление».

Во вторник сотрудник миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.

Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград. В связи с нападением на дипломата в Косово СК России начал проверку.