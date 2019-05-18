С командиров российской подлодки взыскивают 17 млн рублей за столкновение

С бывшего командира подлодки «Краснодар» Дениса Сопина и капитана первого ранга Игоря Мартемьянова судебные приставы взыскивают 17 млн рублей за столкновение с гражданским судном в 2016 году в пользу Минобороны, пишут СМИ.

Верховный суд вынес такое решение 18 мая, сообщает «Коммерсант». Суд признал виновными обоих военнослужащих осенью 2018 года и постановил взыскать 5 млн рублей с Мартемьянова, еще 12 млн рублей – с Сопина.

Всего убытки Министерства обороны составили 33 млн рублей, уточняет издание.

Мартемьянов обжаловал решение в Верховном суде. Он пояснил, что является неработающим пенсионером и инвалидом III группы, на иждивении у него двое несовершеннолетних детей, средств для выплаты он не имеет.

Верховный суд эти доводы не счет убедительными и оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Отмечается, что «Краснодар» в 2016 году во время учений в Балтийском море столкнулся с иностранным гражданским судном. У подлодки был поврежден перископ, гражданское судно почти не понесло ущерба.